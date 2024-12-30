12月28・29日の2日間、愛知・バンテリンドーム ナゴヤにて『Nissy Entertainment “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR』年内最後の公演を行ったNissyが会場近くのびっくりドンキーで食事する姿をとらえた動画を公開した。 動画：ハンバーグに夢中なNissy ■タッチパネルに苦戦するNissy 現在、自身2度目の6大ドームツアーを開催中のNissy。本ツアー年内ラストとなる愛知・バンテ