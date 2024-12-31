【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「2024年も見守っていただきありがとうございました♡」（中森明菜） 中森明菜 2024年「最後（Fin）」の日、12月31日大晦日に、セルフカバー第6弾「Fin -JAZZ-」をYouTubeにてMV公開＆音源配信を開始することが決定した。 2024年4月3日から5月1日のデビュー記念日まで、5週連続、毎週水曜日に中森明菜公式YouTubeで公開された5曲のセルフカバーJAZZバー