31日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前日比560円安の3万9430円と急落。日経平均株価の現物終値3万9894.54円に対しては464.54円安。出来高は7873枚となっている。 TOPIX先物期近は2755ポイントと前日比31.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は29.92ポイント安で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 39430