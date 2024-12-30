中国は長きにわたって「ウイスキー後進国」だった。初めて製造されたのは、1914年だった。同じく20世紀初頭に生産が始まったビールが大いに普及したのとは対照的な状況だ。しかし中国も今や、若い世代を中心に「ウイスキー文化」を受け入れるようになり、これまであまり普及していなかっただけに、今後の市場拡大を期待できるという。本稿は、上海に拠点を置いて市場分析や総合コンサルティングを営む上海嘉世営銷諮詢有限公司（MC