30日午後10時35分ごろ、東北新幹線はやぶさ45号と秋田新幹線こまち45号が車両点検のため盛岡駅で停車し、運転を一時見合わせた。JR東日本によると、はやぶさが盛岡―新青森で、こまちが盛岡―秋田で運転を見合わせ、31日午前0時10分ごろ再開した。