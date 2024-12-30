３０日のＴＢＳ「まさかの一丁目一番地」では、「元祖は誰？ミリオン歌手の令和平成昭和プレイバック」が放送された。１９８６年に「日本レコード大賞」最優秀新人賞を少年隊が受賞したことを伝えた流れで、「同期にはこんな人も」として、同年に「君は１０００％」が大ヒットしたオメガトライブの２代目ボーカル、カルロス・トシキ（当時２２歳）が紹介され、映像が流れた。数々の曲がヒットした後、１９９５年にブラジルに