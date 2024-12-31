歌手・中森明菜のセルフカバー第6弾「Fin -JAZZ-」が12月31日、公式YouTubeにてMVが公開され、音源配信もスタートした。【写真】マイクの前に向かって…真剣な表情の中森明菜「Fin -JAZZ-」は7月12日＆13日＆14日、東京・丸の内COTTON CLUBにて5回限りで開催された中森明菜のファンクラブ限定イベント「ALDEA Bar at Tokyo」のラスト曲として披露され、長らくMVやオリジナル音源の発表が待たれていたが、ついに2024年「最後(Fi