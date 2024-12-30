東京・江戸川区で住宅が全焼し、1人の遺体が見つかりました。きょう午前11時前、江戸川区東葛西の2階建て住宅で火事がありました。ポンプ車など23台が出動し、火はおよそ5時間後に消し止められましたが、火元の住宅が全焼し1階から性別不明の1人の遺体が見つかりました。この家に住む70代の男性と連絡が取れておらず、警視庁は遺体がこの男性とみて、身元の確認などを進めています。