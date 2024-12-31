◆12月31日生まれの著名人◆高樹澪（59年＝女優）俵万智（62年＝歌人）江口洋介（67年＝俳優）まこと（68年＝シャ乱Q）東貴博（69年＝タレント）大黒摩季（69年＝シンガー・ソングライター）中越典子（79年＝女優）市井紗耶香（83年＝タレント）