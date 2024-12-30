マンチェスター・ユナイテッドに所属するマーカス・ラッシュフォードはこれまで共闘してきた監督たちと問題を抱えていたようだ。マン・ユナイテッドのジャーナリストのアンディ・ミットン氏が伝えている。現在、4試合連続でベンチ外となっているラッシュフォード。ルベン・アモリム監督はプレイ面でのセレクションだと10番がベンチ外の理由を説明しているが、ミットン氏によればメンバーから外される理由は規律問題の側面が大きい