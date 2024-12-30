韓国の尹錫悦大統領による非常戒厳をめぐり、内乱の疑いなどで捜査している合同捜査本部は尹大統領の拘束令状を請求しました。韓国の合同捜査本部は30日、内乱などの疑いで尹大統領の拘束令状を請求したと明らかにしました。捜査本部はこれまで3度にわたり尹大統領に出頭を要請しましたが、尹大統領が拒否し続けた為、拘束令状の請求に踏み切ったかたちで、現職大統領の拘束令状が請求されるのは初めてのことです。これを受け、拘