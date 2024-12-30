2024年12月30日、台湾メディアの聯合新聞網は日本と韓国の製造業に関連する指数から日韓両国の景気について考察を加えた記事を掲載した。記事は韓国統計庁が30日に発表した「11月の産業活動動向」を引用し、「11月の工業生産指数は前月比で0．7％下落を記録し、経済学者の予測よりも0．4％減だったが、前年同月比では0．1％上昇し、11月の6．3％増よりは低いものの、やはり専門家が予測した0．4％増には届かなかった。11月の輸出の