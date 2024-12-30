ピボット分析東京時間（23:03現在） ドル円 現値157.45高値158.07安値157.44 158.50ハイブレイク 158.28抵抗2 157.87抵抗1 157.65ピボット 157.24支持1 157.02支持2 156.61ローブレイク ユーロ円 現値163.62高値164.90安値163.46 165.97ハイブレイク 165.43抵抗2 164.53抵抗1 163.99ピボット 163.09支持1 162.55支持2 161.65ローブレイク