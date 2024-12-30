各国の長期金利（NY時間09:04）（日本時間23:04）（%） 米2年債 4.264（-0.062） 米10年債4.553（-0.073） 米30年債4.762（-0.055） ドイツ2.371（-0.025） 英国4.608（-0.025） カナダ3.263（-0.054） 豪州4.460（+0.081） 日本1.085（-0.021） ※米債以外は10年物