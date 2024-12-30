きょうのＮＹ為替市場でドル円は戻り売りが優勢となっており、１５７円台半ばに値を落としている。ドル自体はＮＹ時間に入って買い戻しが出ているものの、米国債利回りが低下する中、ドル円も売りに押されている。 ただ、１５８円台にはなお慎重な雰囲気ではあるが、下押す動きまでは見られておらず、７月以来の高値圏での推移が続いている。チャート的にはもう一段の上値がありそうな気配だ。 一部からは、日本