【ソウル＝仲川高志】韓国南西部・全羅南道（チョルラナムド）の務安（ムアン）国際空港で２９日、１７９人が死亡したチェジュ航空機事故は、尹錫悦（ユンソンニョル）大統領の弾劾（だんがい）の是非をめぐって左右の政治勢力が泥沼の政争を繰り返してきた国内状況を一変させた。３０日付の韓国紙は「これ以上弾劾で政府を無力化させては困る」（中央日報社説）、「野党がこれ以上弾劾で国政を揺るがすことは民心に逆行する」