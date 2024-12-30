結婚となると相手の金銭感覚が気になりますよね。男性も彼女が貯金ゼロだと、「浪費家なのかな？」「俺の給料も使い込まれてしまうかも……」と心配になるようです。そこで今回は「貯金がない彼女に思うこと」の中から1つ、結婚式の見積もりが高すぎた話をご紹介します。結婚式の見積もりが高すぎる「貯金がほとんどない彼女と結婚する予定なのですが、結婚式の見積もりが600万円ほどになっていてビックリ。ドレスは絶対3着着たい