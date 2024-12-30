29日夜、神奈川・海老名市の住宅で9歳から15歳のきょうだい3人が死亡しているのが見つかった事件で、警察は、このうち9歳の男の子を殺害した疑いで母親を逮捕しました。この事件は、29日午後11時前、神奈川・海老名市の住宅で林莉子さんと茉子さん、怜生くんのきょうだい3人が血を流して倒れているのを帰宅した父親が見つけ、その後、死亡が確認されたものです。警察は現場にいた母親から事情を聞いていましたが、30日夜、怜生くん