清水エスパルスは30日、サンフレッチェ広島から期限付き移籍で加入していたDF住吉ジェラニレショーン(27)に関し、完全移籍となることが決定したと発表した。住吉は今季J2リーグ戦31試合で4得点をマークし、優勝とJ1昇格に貢献。清水の公式サイトを通じ、「清水エスパルスに関わる全ての皆様、僕をJ1に連れてきてくれて本当にありがとうございます。これからは僕が皆様に恩返しをする番です。今後とも応援よろしくお願いします