12月30日開催の『第66回 輝く！日本レコード大賞』にて、特別賞を受賞した浜崎あゆみが「Voyage」「Born To Be…」のスペシャルステージを披露した。 写真：レコ大でのSPステージを築いたチームAyuでの記念ショット / 動画：「Voyage」「Born To Be…」MV ■『第66回 輝く！日本レコード大賞』特別賞の浜崎あゆみ 日本レコード大賞史上初の三連覇を記録した浜崎あゆみ。 2023年にデビュ&#