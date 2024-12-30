栃木県高根沢町にある安住神社では、日本一大きいジャンボ鏡餅がフォークリフトを使って奉納されました。安住神社の「大鏡餅奉納式」は、今年1年の五穀豊穣を神様に感謝する年末の恒例行事です。ジャンボ鏡餅は神社で収穫されたもち米8俵でつき上げられました。一番下の直径は110センチ、3段重ねの鏡餅の重さは700キロを超えます。下の2段はフォークリフトで運び、最上段は巫女などが総出で担いで奉納されました。荒井清