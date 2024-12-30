ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「つばきファクトリー」の元メンバー・浅倉樹々が、来年３月末をもって芸能界を引退することがわかった。所属事務所の公式サイトは「浅倉樹々ですが、２０２５年３月３１日をもって芸能活動を終了することをご報告させていただきます」と伝え「現在、動物専門学校に通いながら芸能活動を行っておりますが、卒業後は学んだ事を生かして動物関連の道に進みたい、という本人の意思を尊重