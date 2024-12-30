12月30日（月）に放送した「たけしの新・世界七不思議大百科第12巻★女王クレオパトラの墓発掘SP」を「TVer」「ネットもテレ東」で、期間限定無料配信中！「新世紀にふさわしい新たな“世界の七不思議”を紹介しよう」というテーマのもと、世界の不思議な文明や秘宝、建造物などを取り上げてきたスペシャル番組第12弾！今回のテーマは「クレオパトラ」。【動画】世紀の大発見なるか！？クレオパトラの墓 発掘スペシャル！古代エジ