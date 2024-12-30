大みそかの31日は寒さが緩みますが、午後は北日本を中心に荒れた天気になりそうです。北海道は広く雪が降り、ふぶく所もあるでしょう。東北や北陸は気温が高く、日中は雨になりそうです。ただ、夜は雪に変わり、風も強まるでしょう。一方、関東や東海、西日本は、雲が多いものの、晴れ間が出そうです。■予想気温朝は北海道で氷点下10度を下回る所がありますが、日中は、全国的に寒さが和らぐでしょう。東京は11月並みの16度と、過