◇◇全国高校ラグビー大会2回戦茗渓学園86―0盛岡工（2024年12月30日花園）茗渓学園（茨城）が盛岡工（岩手）を相手に、ノーホイッスルトライを含む計14トライの猛攻で相手に1点も与えず圧勝した。前半13分、CTB山口海晴（3年）のトライを皮切りに、前半だけで9トライ。体重115キロのLO大畠弘成（3年）が約50メートルゲインして鮮やかなオフロードパスを見せるなどFW陣も快走した。後半に入るとメンバーを7人入れ替え。