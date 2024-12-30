タレント・辻希美（37）と俳優・杉浦太陽（43）の高2長女・希空（のあ）が30日、来年放送のABEMAの恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。卒業編2024 in ソウル」に出演することが明らかになった。「今日、好きになりました。」シリーズは、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛番組で、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追い