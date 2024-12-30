ウニオン・ベルリンは30日、ステッフェン・バウムガルト氏(52)の新監督就任を発表した。ウニオンは年内最終戦となった21日のブンデスリーガ第15節ブレーメン戦を1-4で完敗。リーグ戦8試合未勝利で12位に後退していた。この成績不振を受け、クラブはボー・スヴェンソン監督(45)の解任を発表した。その後任として招へいされたのは、先日にハンブルガーSVの指揮官を解任されたバウムガルト氏。これまでパーダーボルンやケルンなどで指