【ニューヨーク＝小林泰裕】韓国の務安（ムアン）国際空港で起きたチェジュ航空機の事故で、機体を製造した米ボーイングの先行きに懸念が強まっている。世界の航空機市場では欧州エアバスと並ぶ「２強」の一角だが、近年は相次ぐ事故によって業績低迷が続いている。米紙ニューヨーク・タイムズによると、今回の事故が起きた「７３７―８００型」は１９９８年に納入が始まった。約４４００機が運航中で、世界の約１５％を占める