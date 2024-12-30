神木隆之介主演のＴＢＳドラマ「海に眠るダイヤモンド」が２２日に最終回を迎え、Ｔｖｅｒなどで最終回２時間枠ではカットされた未公開シーンを含めた完全版が無料配信されている。完全版は最終回を２話に分け、最終話前編（９話）「あの夜」、最終話後編（１０話）「記憶は眠る」として配信。完全版では、前編のラストで、正体が明らかになった澤田（＝サワダージ酒向芳）が、いづみ（＝朝子、宮本信子）に全てを打ち明け