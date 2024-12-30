ボートレースからつの「第６５回佐賀県選手権」は３０日、予選２日目が行われた。古賀繁輝（３８＝佐賀）は２日目９Ｒ、１Ｍ最内を突いてたもののバックで伸びることなく４着。３、５、４着での予選折り返し。「全体にダメ。部品を全部替えた」と底上げが急務となっている。３日目１２Ｒでは養成所の歴代チャンプ６人が激突する。７１期の竹田広樹（６号艇）を筆頭に９４期の古賀（１号艇）、１１１期の安河内将（４号艇）。