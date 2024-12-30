「第６６回輝く！日本レコード大賞」が３０日、東京・新国立劇場で行われ、大賞にロックバンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」の「ライラック」が輝いた。ミセスは昨年、テレビ朝日系「日曜の夜ぐらいは…」の主題歌「ケセラセラ」で大賞に輝いており、２年連続受賞の快挙を成し遂げた。この日はピンクのスーツ姿で登場。パフォーマンス前にボーカルの大森元貴（２８）は昨年の受賞を回顧し「大賞受賞をきっかけにより