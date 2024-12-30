ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2024年12月30日（月）〜2025年1月5日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「射手座（いて座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・石川白藍（いしかわ・はくらん）さん）■射手座（いて座）カード：カップの5（正位置）喪失感が胸を打ち、残された杯（希望）に気づかずに