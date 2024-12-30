ABEMAは、2025年1月13日22時より、『今日、好きになりました。』の新シリーズ『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』を放送する。 参考：【写真】恋愛番組『今日好き』出演する辻希美の長女・希空 このたび、放送に先立ち『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』に参加する現役高校生8名を発表。はるな（高校3年生/山口県）、じゅり（高校3年生/愛知県出身）、たくや（高校3年生/宮崎県出身）ら