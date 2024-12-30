中国交通運輸部の李揚副部長は26日、国務院報道弁公室が開いた記者会見で、中国の農村道路の現状を紹介しました。李副部長によると、過去10年間に改修・拡張した農村部の道路は250万キロ、2023年末時点で農村部の道路総延長は460万キロに達しており、条件が整った郷・鎮・村ではアスファルト道路またはコンクリート道路に舗装整備されています。李副部長は次のステップについて、「交通運輸部は主として、インフラ整備、農村道路の