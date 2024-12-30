「キックボクシング・Ｋ．ＯＣＬＩＭＡＸ２０２４」（３０日、横浜武道館）立ち技格闘技の今年最後のビッグマッチが開催され、メインではボクシングの元日本スーパーウエルター級暫定王者でキック４戦目の中島玲（２６）と、キック６０戦目でこれが引退試合となる渡部太基（３７）がＫＮＯＣＫＯＵＴＯＢＬＡＣＫウエルター級王座決定トーナメント決勝戦で激突した。中島は左フックで先制のダウンを奪うと右フックで