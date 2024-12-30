歌手のmilet（年齢非公表）が30日に自身のインスタグラムを更新。大人気歌手との仲睦まじいオフショットを投稿し、反響を呼んでいる。「第66回日本レコード大賞」（主催日本作曲家協会）の最終審査会が30日、東京・初台の新国立劇場で行われ、最優秀歌唱賞を受賞したmilet。この日会場で「大好きなLiSAさんともお会いできました」と報告し、企画賞にてロックユニット「B’z」の松本孝弘と「六本木心中」を披露したLiSAと顔を