全日本大学女子選抜駅伝が３０日、静岡県の富士山本宮浅間大社前―富士総合運動公園陸上競技場の７区間（４３・４キロ）で行われ、立命大が２時間２１分９秒の大会新記録で優勝し、１０月の全日本大学女子駅伝と合わせて２冠を達成した。２位は大東大、３位は日体大。７連覇を狙った名城大は８位だった。４人が区間賞層の厚さを見せつけた立命大が、二つ目のタイトルを手に入れた。５区を終えた時点で３位に後退し、先頭の大