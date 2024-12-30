2025年1月5日午後6時から放送されるTBSの特番『さんま・玉緒のお年玉！あんたの夢をかなえたろか30周年SP』で、年末恒例『第66回 輝く！日本レコード大賞』で大賞を受賞した3人組ロックバンドのMrs. GREEN APPLEが感動のパフォーマンスを披露する。【写真】キュートにピースする大森元貴舞台は、北海道東部の標茶町にある全校児童4人の小学校。この小学校は来年で休校となり、児童たちはそれぞれ別の学校に通うことが決まって