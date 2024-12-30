【ニューヨーク共同】週明け30日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前週末比32銭円高ドル安の1ドル＝157円47〜57銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.0428〜38ドル、164円32〜42銭。米長期金利が低下したことを手がかりに、日米金利差の縮小を意識したドル売り円買いが先行した。