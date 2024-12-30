「キックボクシング・Ｋ．ＯＣＬＩＭＡＸ２０２４」（３０日、横浜武道館）立ち技格闘技の今年最後のビッグマッチが開催され、各団体の王者クラスが肘ありの純キックボクシングルールで５５キロ最強を争う「ＫＩＣＫＢＯＸＩＮＧＪＡＰＡＮＣＵＰスーパーバンタム級トーナメント」の準決勝と決勝が行われた。準決勝第１試合の壱・センチャイジム（２７）＝センチャイムエタイ＝−前田大尊（１９）＝マイウェイ＝は、