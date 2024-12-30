『第66回輝く! 日本レコード大賞』(TBS系 17:30〜22:00)が30日、東京・新国立劇場で開催され、Mrs. GREEN APPLEが「ライラック」でレコード大賞を受賞した。昨年も「ケセラセラ」で大賞を受賞しており、2連覇を達成した。『第66回輝く! 日本レコード大賞』に出演したMrs. GREEN APPLE同賞の2連覇以上は、細川たかし(第24回・25回)、中森明菜(第27回・28回)、安室奈美恵(第38回・39回)、浜崎あゆみ(第43回・44回・45回)、EXILE(第50