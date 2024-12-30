「第７５回ＮＨＫ紅白歌合戦」の制作統括（ＣＰ）を務める大塚信広氏が３０日、東京・渋谷のＮＨＫで報道陣の取材に応じ、星野源の楽曲変更について説明した。ＮＨＫは２６日、星野源の披露楽曲を「地獄でなぜ悪い」から「ばらばら」に変更すると発表。「地獄でなぜ悪い」は２０１３年に公開された同タイトル映画の主題歌で、監督の性加害が取りざたされたことから、再考を求める声が上がっていた。大塚氏は楽曲変更の理由につ