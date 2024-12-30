【モデルプレス＝2024/12/30】ABEMAの高校生による青春恋愛番組の新シーズン「今日、好きになりました。冬休み編2024」（毎週月曜22時〜）が、12月30日に最終話を迎えた。男女11人の恋の結末が明らかとなった。＜※ネタバレあり＞【写真】「今日好き」新シリーズ、美男美女が集結◆「今日好き」冬休み編2024「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリ