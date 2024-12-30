【モデルプレス＝2024/12/30】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が、ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショーの新シーズン「今日、好きになりました。卒業編2025inソウル」（毎週月曜22時〜／2025年1月13日スタート）に参加することが発表された。【写真】「今日好き」新シリーズ、美男美女が集結◆「今日好き」卒業編2025inソウルはるな（高校3年生／山口県）、じゅり（高校3年生／愛知県出身）、たくや（高