【モデルプレス＝2024/12/30】KinKi Kids（堂本剛、堂本光一）が12月30日、公式X（旧Twitter）を更新。12月31日23時51分頃から公式YouTubeチャンネルにて、年越し生配信を行うと発表した。【写真】堂本光一の鍛え上げられた二の腕◆KinKi Kids、年越し生配信決定KinKi Kidsは12月から1月にかけて「KinKi Kids Concert 2024-2025 DOMOTO」と題したライブツアーを開催中。12月31日は京セラドーム⼤阪公演の初日で、23時51分か