秋元康プロデュースの男性ボーカルグループ・SHOW-WAとMATSURIが、2024年12月31日に生配信番組『SHOW-WA＆MATSURI 赤青歌合戦』に出演する。SHOW-WAとMATSURIのメンバーたちは、“昭和歌謡を令和の時代にリバイバルさせ、日本を元気にする”というコンセプトで実施された『夢をあきらめるな！オーディション』にて3000人以上の中から選ばれた12名によって構成される。元Jリーガーや料理研究家、清掃作業員など、バラエティ豊かな経