下北半島東北端にある尻屋崎には、東通村の管理のもとで「寒立馬(かんだちめ)」という馬が放し飼いにされています。2024年夏に岬のあたりにいる寒立馬を見に行ったのに続いて、冬の放牧地である「アタカ」で寒立馬はどう過ごしているのかを確かめに行ってきました。観光スポット - 東通村http://www.vill.higashidoori.lg.jp/nousui/page400001.html夏の様子はこんな感じ。かつては尻屋崎灯台周辺で自由に放牧されていたそうですが