石破茂首相石破茂首相は、来年1月中旬の日程を示されていたトランプ次期米大統領との会談を見送る方向で調整に入った。2月以降の訪米を改めて調整する。1月20日の就任前よりも、就任後に落ち着いて正式な首脳会談を開く方が双方にとって望ましいと判断したもようだ。複数の日本政府関係者が30日、明らかにした。ただ、2月は2025年度予算案の衆院審議が連日開かれ、首相が出席を求められる機会が多い。早期訪米を実現するには国