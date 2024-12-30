石破茂首相石破茂首相は、来年1月中旬の日程を示されていたトランプ次期米大統領との会談を見送る方向で調整に入った。2月以降の訪米を改めて調整する。1月20日の就任前よりも、就任後に落ち着いて正式な首脳会談を開く方が双方にとって望ましいと判断したもようだ。複数の日本政府関係者が30日、明らかにした。ただ、2月は2025年度予算案の衆院審議が連日開かれ、首相が出席を求められる機会が多い。早期訪米を実現するには国
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 自宅で子ども3人死亡 母親もけが
- 2. 八田容疑者 事件めぐり新事実か
- 3. 中居の問題「被害者女性も悪い」
- 4. 環奈「パワハラ報道」に心境吐露
- 5. 炎上で娘死亡 今も耳に残る言葉
- 6. 邦人女性 スパイ罪で6年服役
- 7. 韓の旅客機事故「犯罪に近い」
- 8. 交際0日婚の臼田あさ美 離婚発表
- 9. M-1ファイナリスト 来年解散へ
- 10. 「ザブングル」一夜限りの復活
- 1. 自宅で子ども3人死亡 母親もけが
- 2. 足立敏之議員の死因 溺死と発表
- 3. 神奈川で子ども3人死亡 母を逮捕
- 4. 悠仁さま ご結婚は「絶望的」か
- 5. 山口組餅つきで怒号? 緊迫の瞬間
- 6. 上野動物園に「逆ギレ女」暴行も
- 7. 新幹線で鞄物色 中国人の男逮捕
- 8. 元彦氏の切り抜き 百条委が警鐘
- 9. 死刑囚と紹介された 当事者怒り
- 10. UFJ元行員窃盗 金品は売却済みか
- 1. 炎上で娘死亡 今も耳に残る言葉
- 2. 一夫多妻ヒモ男 第5夫人が消える
- 3. 佳子さまが30歳 コート姿に絶賛
- 4. 海外で死亡の足立議員 死因判明
- 5. 失礼な奴 高須氏が麻生氏に怒り
- 6. 「愛子天皇」安倍政権が画策か
- 7. 冬に増える ぎっくり腰の要因
- 8. ディズニー入場料 全世界で問題
- 9. Cook4meで叶える健康的な食卓
- 10. BABY IN CAR ステッカーは不要?
- 1. 邦人女性 スパイ罪で6年服役
- 2. 韓の旅客機事故「犯罪に近い」
- 3. 事故の韓国機 48時間で13回運航
- 4. 韓国で中国人集団暴行 怒りの声
- 5. 「朝鮮学校」のヤバすぎる内情
- 6. Googleで故郷を探索 涙した女性
- 7. タイで火災 邦人2人が意識不明か
- 8. 体重42kgで失神 スンヨンが回顧
- 9. 韓機体事故の生存者「記憶ない」
- 10. 韓国 エンジン故障を虚偽報告か?
- 1. 母の遺品整理 家計簿を見て号泣
- 2. ノースフェイスのアウターに驚き
- 3. 80代母の1億円株 相続税に衝撃
- 4. 「財政健全度ランク」TOP10
- 5. セブン 売上高の伸び率が低迷
- 6. いきステ なぜ「高級路線」へ?
- 7. 税務署から連絡が貯金の証明方法
- 8. 生活保護を3年受給 体験談が話題
- 9. イオン パート時給7%引き上げへ
- 10. 新幹線の「座席交換」問題あり?
- 1. Switch後継機 ビジュアル判明か
- 2. App Store1位のカメラアプリ「SODA」のナチュ盛りを「SNOW」「BeautyPlus」と徹底比較（小彩楓）
- 3. 薄くてちっちゃい財布。ギャルソンのClassicを3年使って、2色目を追加購入しました
- 4. mixiとFacebookのシェア争い
- 5. 6.5インチ画面の iPhone XS Maxと、6.2インチのニンテンドースイッチ。画面が広いのはどっち？縦横比と画面占有率の話
- 6. 2022年スマホのオススメアプリNo.1はSIS - パス管理！ オンラインサービス全盛時代に必須のパスワード管理
- 7. Amazonセール AirTagが10%OFFに
- 8. 最後の砦を他の誰かに手渡すな──テレビ放送のオワコン化がもたらすもの【道越一郎のカットエッジ】
- 9. 大河原克行のNewsInsight 第344回 家電生産の国内拠点、スマート工場化が進む日立GLSの栃木事業所を見てきた
- 10. 12歳少女 3500年前のお守り拾う
- 11. 【トレビアン動画】au春モデル携帯、カシオ『CA001』レビュー！
- 12. iPhone4はメモリがiPadの4倍に
- 13. 携帯代をグッと安く出来る方法
- 14. 採用試験を動画で流出はアリか
- 15. 東工大、火星地下に新たな水素の貯蔵層が存在することを発見
- 16. 【レポート】次期スパコンExaScaler 1.5で1PFlops超えに挑む - PEZY、PEZY-SCチップのロードマップを発表
- 17. 映像の著作権って誰のもの？――トラブルを防ぐために知っておきたい映像にまつわるルールのはなしvol.1
- 18. 動画マーケティングに最適なSNSはどれ？国内5大ソーシャルメディアを徹底比較した、便利なSNSデータ集！
- 19. プリツカー賞受賞建築家が、デザインを「オープン」にした理由
- 20. [News]北斗昌さんで有名なセラフィットに優良誤認で措置命令
- 1. 元横綱・白鵬 5億円以上の損失か
- 2. 妊娠報告前 大谷の気遣いに絶賛
- 3. サッカー元ロシア代表が戦死
- 4. NBA選手 不適切発言で罰金3700万
- 5. 駅伝6人抜き「不破ちゃん」話題
- 6. 河村勇輝 2024年は悔しい1年
- 7. 大谷夫妻が鑑賞 絶賛された作品
- 8. 井岡の大晦日戦 インフルで中止
- 9. 大谷 番組で水原氏の問題に言及
- 10. 大谷 今年一番幸せ感じた瞬間
- 1. 八田容疑者 事件めぐり新事実か
- 2. 中居の問題「被害者女性も悪い」
- 3. 環奈「パワハラ報道」に心境吐露
- 4. 交際0日婚の臼田あさ美 離婚発表
- 5. M-1ファイナリスト 来年解散へ
- 6. レコ大 ミセス歌唱冒頭にSNS混乱
- 7. 「ザブングル」一夜限りの復活
- 8. 中居問題 フジ釈明を糾弾する声
- 9. さんま MC番組の後継者を指名
- 10. YOASOBI 紅白出ない本当の理由
- 1. 「毛穴の角質も取れて優秀♡」使用感も洗い上がりも大満足な【クレンジング】ベスト3
- 2. 私がいない 義母の年賀状に戦慄
- 3. 男性が「結婚無理」と感じる女性
- 4. 母のおせち作り止めたい 物議に
- 5. 63歳で娘…診察室で号泣したワケ
- 6. 男性が「別れ」を考え始める理由
- 7. 冬映え ユニクロの淡カラー商品
- 8. 義母の嫁イビリ 証拠に青ざめる
- 9. 1年余りで離婚 夫の「モラハラ」
- 10. 「嫁は他人」敵意むき出しな義母