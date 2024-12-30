新しい未来のテレビ「ABEMA」は、来年1月13日午後10時より、『今日、好きになりました。』の新シリーズ『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』を放送する。【写真】SNS総フォロワー数260万人越え！“辻ちゃん長女”のあ『今日、好きになりました。』シリーズは、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛番組で、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“