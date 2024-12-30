「第66回日本レコード大賞」（主催日本作曲家協会）の最終審査会が30日、東京・初台の新国立劇場で行われ、ロックバンド「Mrs.GREENAPPLE」の「ライラック」が大賞に輝いた。2年連続受賞は2017、18年の乃木坂46以来9組目で、バンドとしては史上初の連覇を達成した。挑戦し続け駆け抜けた1年が報われた連覇。大森は歓喜のステージを終え「昨年いただいた時も非常に重たい賞だったけど、今年は去年よりも重たかった気がしま